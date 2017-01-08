Kadir Topbaş'tan İstanbullulara Çağrı!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş yaptığı açıklamada "Kış lastiği olmayan vatandaşlarımızın yola çıkmaması gerekiyor" dedi.

"ZİNCİRSİZ YOLA ÇIKMAYIN"

İBB Başkanı Kadir Topbaş İstanbul'da 2 gündür etkili olan yoğun kar yağışı hakkında açıklamalarda bulundu.

"2009 yılından bu yana en şiddetli kar yağışı. Kar lastiği ve zinciri olmayan araçlar trafiği olumsuz etkiledi. Kış lastiği yoksa trafiğe çıkmayın. Kar lastiğinin zorunlu olması için yasa çıkarılmalı."diyen Topbaş, "5-6 saat yolda kalan vatandaşlara gıda yardımı yaptık, yakıtı bitenlere yakıt yardımı yaptık, bu ilk kez uygulandı. İlçe belediyeleri ara sokaklarda çalışma yapmalı" açıklamasında bulundu.

İstanbul'daki kar yağışının etkisini sürdüreceğini belirten Topbaş, "İstanbul'daki kar yağışı devam edecektir. Ekiplerimizin çalışması devam ediyor. Şuan için kapalı yol yoktur vatandaşlarımız lütfen toplu ulaşımı kullansınlar. 191 noktada çalışmalarımız sürüyor" dedi.