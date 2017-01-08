AK Parti'den Referandum İçin Tarih!

AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, referandum tarihine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

REFERANDUM TARİHİ BELLİ OLDU

AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Evet oyu kullananlar, Türkiye Cumhuriyeti'ne ihanet ediyordur" açıklamasına yönelik olarak, "Bu sefalet bir söz. Çok yakışıksız, ilkel buluyorum. Bu nihayetinde bir tercih değil mi? Bu siyasal katılım hakkıdır. Hak kullanımında hainlik sözü kullanılamaz." diye konuştu.

Katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Yazıcı, pazartesi günü TBMM Genel Kurulunda görüşmelerine başlanacak anayasa değişikliği teklifinin bu ay içinde kabul edilmesini beklediklerini söyledi.





Yazıcı, referandumun en erken mart sonu ya da nisan ayı içerisinde gerçekleşeceğini ifade etti.



Anayasa değişikliği üzerinden yapılan "diktatörlük" tartışmalarına yönelik olarak Yazıcı, "Cumhurbaşkanımızın beşeri ilişkileri, haksızlık karşısında dik duruşuyla tebarüz etmiş kişiliğini dikkate aldığımızda, bu tür yaklaşımlar Türkiye siyaset kültürüne büyük bir yara.

Böyle bir şeye AK Parti zaten alet, araç olmaz." ifadelerini kullandı.