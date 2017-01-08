Gerçek bir megolaman!

Galatasaray'ın eski futbolcularındanFrank de Boer, sarı kırmızılılarda oynadığı dönemde takımın başında bulunan Fatih Terim hakkında şoke eden sözler sarf etti.



Hollandalı teknik adam verdiği özel bir röportaj esnasında, "Hiddink, Rijkaard, Advocaat bunlardan bir şeyler öğrendim. Fatih Terim'den de bir şeyler öğrendim. Futbolun nasıl öğrenmemesi gerektiğini öğrendim. O da bir nevi öğrenmek sayılır" diye konuştu.



' GERÇEK MEGOLAMAN



Frank de Boer, önceki yıllarda yaptığı bir açıklamada yine Fatih Terim'i hedef almıştı. De Boer, eski teknik direktörü için “Kendisi futboldan çok dış görüntüsüyle ilgilenirdi. Benim hiçbir yerde görmediğim bir şeydi. Yarım sezonluk bir dönemde aynı kıyafetle diğer antrenmana çıktığını görmedim. Bu gerçekten inanılmazdı. Tam anlamıyla gerçek bir megolamandı" ifadelerini kullanmıştı.