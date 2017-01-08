''Galatasaray'dan teklif aldım''

Fanatik gazetesinin sorularını yanıtlayan Abdullah Avcı; "Galatasaray altyapısında çalıştığımdan dolayı ve şu anki başarıdan ötürü taraftar bizi Galatasaray'a yakıştırıyor. Birkaç kez teklif aldık. Ancak profesyonel olarak çalışıyorsanız duygusallık kalmıyor. Sadece Galatasaray'dan değil, büyük takımlardan teklif aldım. Doğru zamanda doğru takım için bu kararı veririm. Ben çok vefakar bir insanım. Başkanımla oturur konuşurum." şeklinde konuştu.

Alt yapı ile ilgili de açıklamalar yapan Avcı; "A Milli Takım'da çalıştığım sürede başarılı olabilseydim bana Avrupa kapısı açılırdı. Çünkü Avrupa, uluslararası seviye istiyor. Arda, Mehmet Topal, 2008 oynayarak gittiler oraya. Fatih hoca, Fiorentina'ya UEFA Kupası'nı kazandığı için gitti. Bunu bilemezsin. Yarın milli takım şansını bir daha yakalarsam bu kez başarırım belki. Ama benim tek derdim Türk futbolunun altyapısına bir şeyler kazandırabilmek." dedi.

Başarılı teknik adam şöyle devam etti; "Milli takım için de konuşuluyor. Şu anda milli takımın başında çok tecrübeli bir hoca var. Tabii ki yeniden ulusal takımda görev yapmak isterim. Zaman gösterecek. Benim çok değerli bir başkanım ve kulübüm var. Bugünkü Abdullah Avcı'nın gelişiminde başkanın ve yönetimin büyük payı var. Ben maç kaybedince kaygısız işime geliyorum. Anadolu'da arkadaşım iki maç kaybedince topun ağzında. Biz ise nerede yanlış yaptığımız çıkarıp yolumuza devam ediyoruz. Bu çok değerli. Ben milli takıma gittiğimde hem medyanın hem de kamuoyunun çok büyük desteği vardı. Bu yüzden çok teşekkür ederim herkese."