Transferler Konya maçına yetişecek!

Galatasaray Sportif AŞ Yöneticisi Levent Nazifoğlu, takımın Antalya'da kamp yaptığı otelde gerçekleştirilen sohbet toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Nazifoğlu, sakatlığı bulunan futbolcular, transfer çalışmaları, Galatasaray'ın ligin ilk bölümündeki performansı ve birçok konuyla ilgili açıklamada bulundu

İlk olarak sakatların durumuna vurgu yapan Nazifoğlu; "Sakat oyuncularımızın hepsi Atiker Konyaspor maçına yetişecek. Önümüzdeki hafta takımla idmana çıkmaya başlayacaklar. Onun için bir handikabımız olmayacak. Kalecilerin normal antrenmanlarını yaptırıyoruz. Onlarda fiziksel bir düşme olmayacak. Konyaspor maçına Muslera ve Cenk Gönen mutlaka yetişecek. Muslera için dört parmaklı özel bir eldiven yapılıyor." şeklinde ifadeler kullandı.

Transferlerien uygun fiyata aldıklarını anlatan Nazifoğlu; "İki transfer Atiker Konyaspor maçına yetişecek. Kampa yetişmesini bekliyorduk ama son anda fiyatta düşmeler olacakken gerçekleşmedi. Biz de en uygun şekilde almaya çalışıyoruz." dedi.

Brezilya'nın Palmeiras takımında forma giyen stoper Victor Hugo ile Yunanistan'ın PAOK takımında oynayan Garry Rodrigues'in gündemlerinde olduğunu belirten Levent Nazifoğlu, "Hugo'nun olma ihtimali var. Alternatif birkaç stoper bulunuyor. Hepsi yabancı. Hugo gelmeyi çok istiyor. Terör olaylarından etkilenmiyor. Bu, bizim için bir avantaj. Garry Rodrigues'i ise izleme ekibimiz buldu. Sonra hocamız da beğendi. Ben de kendisini izledim. Sağ ayaklı bir futbolcu. Rodrigues transferi tamamlanmak üzere." ifadelerini kullandı.

Gençlerbirliği'nin savunma oyuncusu Ahmet Yılmaz Çalık için 2 milyon avroluk teklif sunduklarını vurgulayan Nazifoğlu, "Ahmet Çalık konusu kapanmadı. 2 milyon avro teklif yaptık. Top Gençlerbirliği'nde. Onlar da biraz indi. Bir arada buluşabiliriz. Ahmet Çalık olmazsa yerli alternatifimiz yok. Hugo ile aralarında kalite farkı var. Ahmet, ileride çok iyi bir stoper olacak ama şu anda çok eksiği var. Hugo ise olmuş." şeklinde görüş belirtti.

Eto'o ve Mehmet Ekici ile ilgili sorulara Nazifoğlu, "Eto'o ve Mehmet Ekici'yi hiç istemedik. Mehmet'in babası bize geldi ama ilgilenmedik. Sinan Gümüş ile takas yapmak istediler. Biz Sinan'ı vermek istemedik." cevabını verdi.

Levent Nazifoğlu, sarı-kırmızılı takımın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder'e teklif olduğunu ancak hem oyuncunun hem de kendilerinin teklife sıcak bakmadığını belirtti.

Nazifoğlu, sezon sonuna kadar Hollandalı teknik adam Jan Olde Riekerink ile çalışacaklarını bildirdi. "Bu seneyi hoca ile bitireceğiz." diyen Nazifoğlu, "Bırakacak olsak, şimdi bırakmamız lazımdı. Devam ediyoruz. Sezon sonu devam etmemiz için kriterimiz, şampiyonluk veya takımın aşama kaydetmesi." şeklinde görüşlerini aktardı.