Erdoğan'ın gençliğe mesajı!

Cumhur başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İnönü zaferi'nin 96.yıl dönemi vesilesiyle bir mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yayımladığı mesajda; "Ecdadımızın bizlere emaneti olan vatan topraklarına, aynı inanç ve şuurla genç nesillerimizin de sahip çıkacaklarına, onların ülkemizi daha müreffeh yarınlara taşıyacaklarına inanıyorum." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı mesajında;aziz Türk milletinin ve kahraman ordusunun bağımsızlık azminin göstergesi olan istiklal mücadelesinin ilk aşamalarından birinin Birinci İnönü Zaferi olduğunun altını çizerken, sözlerine; "Ecdadımızın bizlere emaneti olan vatan topraklarına, aynı inanç ve şuurla genç nesillerimizin de sahip çıkacaklarına, onların ülkemizi daha müreffeh yarınlara taşıyacaklarına inanıyorum. Bu düşüncelerle istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını saygıyla, rahmetle anıyorum." şeklinde devam etti.