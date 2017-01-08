Yeni transfer bu akşam İstanbul'da olacak!

Galatasaray transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Takımdan birçok futbolcusuyla yollarını ayıran Galatasaray Yönetimi, kadroya yeni isimler dahil ediyor.

PAOK ile anlaşma sağlandı ve 26 yaşındaki Hollandalı yıldız Garry Rodrigues bu akşam İstanbul'a geliyor.

Garry Rodrigues'in gelişi hava şartlarından dolayı rötora uğramıştı. Yıldız futbolcunun hafta içerisinde de sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor. Sağlık kontrolünden geçtikten sonra ise imzalar atılacak.

GARRY RODRİGUES KİMDİR?

26 yaşında olan kanat oyuncusu Hollanda doğumlu. Levski Sofia ve İspanya'da Elche formalarını giydi. Rodrigues bedelsiz olarak Yunanistan takımı PAOK'a transfer oldu. Sol kanat oyuncusu 2015-2016 sezonunda 36 maç oynadı ve 7 golle tamamladı. Çıkışını sürdüren Garry Rodrigues çıktığı 20 maçta 6 gol atmayı başarı, 3 asist yaptı.