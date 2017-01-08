Buz gibi havada denize girdiler! Yer:İstanbul

İstanbul'da kar yağışı ve soğuk hava etkisini göstermeye devam ediyor. Aralıklarla devam eden kar yağışı ve eksi 5 derece olan hava, vatandaşları bir hayli zorluyor.

Bugün İstanbul'da kendilerini 'Sarayburnu Fatihleri' olarak tanıtan bir grup eksi 5 dereceye ve kar yağışına aldırmadan buz gibi denize girdi. Hatta gruptan bazıları karın üzerine bile yattı.

Grup üyelerinden olan Yüksel Sönmez şu şekilde konuştu:

"Bizler 1 yıl boyunca Sarayburnu Fatihleri olarak burada denize gireriz. Bizim açımızdan yaz veya kış farketmez, buraya gelişimizdeki maksat yazın başlıyoruz ve kışa doğru vücudu alıştıra alıştıra giriyoruz. Üstelik hiçbir zaman hasta olmuyoruz, grip olduğumuzu hiç hatırlamıyorum. Deniz bizim için en büyük şifadır. Fakat şöyle bir şey var, hipotermiye girmeyecek kadar suda kalıyoruz, işte bundan dolayı suda neden kaldığımızı gayet iyi biliyoruz ve farkındayız."