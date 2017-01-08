3 yıllık teklif! İşte Olcay'ın yeni adresi

Beşiktaş'ın yıldızı Olcay Şahan Trabzonspor'a transfer oluyor. Teknik direktör Ersun Yanal, Olcay Şahan'ı Trabzon kadrosunda görmek istiyor. Bunun üzerine Olcay'a 3 yıllık sözleşme teklif edildi.

29 yaşındaki Olcay Şahan bu teklife olumlu yanıt verdi ve 2 kulüp arasında görüşmeler başladı.

Trabzonspor Beşiktaş'a bonservis bedeli ödemek istemiyor. Bunun üzerine yönetim, Mehmet Ekici'yi Beşiktaş'a önerdi fakat Trabzonspor Mehmet Ekici'nin karşılığında Olcay'ın yanına Tolgay Arslan'ı da isteyince görüşmeler zora girdi.

Tolgay, Olcay Şahan gibi bu teklife sıcak bakmıyor. Bunun üzerine Beşiktaş yönetimi, Tolgay yerine Veli Kavlak'ı gündeme getirdi.

Eğer 2 kulüp arasında anlaşma sağlanırsa Olcay ve Veli Trabzonspor forması, Mehmet Ekici ise Beşiktaş forması giyecek.