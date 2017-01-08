Okullar tatil mi? Açıklama geldi

Gerçekleşen yoğun kar yağışı sonrasında öğrenci ve velilerin aklına gelen ilk soru:"Okullar tatil olacak mı?"

Okulların tatil edilmesi için bütün öğrenci ve veliler adeta seferberlik ilan etti. Sosyal medya üzerinden Vali Şahin'e seslenen öğrenci ve veliler okulların tatil edilmesi için yoğun çaba sarfediyor.

Özellikle İstanbul'da cadde ve sokaklarda görülen buzlanma, bir hayli sıkıntıların oluştuğunu gösteriyor. Şimdiden öğrenciler, yarın okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak eder hale geldi.

Kar yağışının İstanbul'da aralıklarla çarşamba gününe kadar sürmesi bekleniyor. Çarşamba ve perşembe günler ise karla karışık yağmur görüleceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da Cuma akşamı başlayan hayatı adeta felç eden yoğun kar yağışı gece etkisini yitirdi. Havanın soğumasıyla birlikte buzlanmaya karşı karayolları ekipleri aralıklarla yollarda tuzlama çalışması yaptı. TEM Otoyolu'nda ise bazı araçların sürücüler tarafından yol kenarına bırakıldığı görüldü.

BUZ SARKITLARI TEHLİKE OLUŞTURUYOR

Köprü altlarında oluşan buz sarkıtları tehlike oluştururken Büyükşehir Belediyesi, sürücüleri elektronik tabelalara yazılan yazılarla uyardı Anadolu yakasında hava sıcaklığı -5 dereceye kadar düştü.

OKULLAR TATİL OLUR MU?

İstanbul'da öğrenciler ise ' Yarın İstanbul'da okullar tatil olacak mı? ' sorusunun cevabını merakla bekliyor. Bu konuyla alakalı valilik tarafından henüz açıklama yok.

Afet Yönetimi Uzmanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu şu şekilde konuştu:"K ar yağışı bu geceye doğru İstanbul'da etkisini kaybedecek, yarın (bugün) tekrar hafif artış var, fakat doğuya çekilmesi ve havanın açmasıyla yerdeki kar buza dönüşecek. Problem ara sokaklarda. İlçe belediyeleri üzerine düşeni yapıp kendi yollarını temizlemeli. Herkesin büyükşehir belediyesinin arkasına sığınmaması gerekiyor. Normalde tatil olmaması lazım ama herkes üzerine düşeni yapmazsa okullar tatil edilebilir, tabii karar yetkili mercilerde."