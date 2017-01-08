Hala umut var!

Birce Akalay'ın Sarp Levendoğlu'nun tüm fotoğraflarını instagramından çıkarması ve omzundaki Sarp dövmesini sidirmesi boşanacakları iddialarını güçlendirirken, Levendoğlu'nun tam aksine bunların hiçbirini yapmaması evliliklerinde hala bir umut olduğunu gösterdi.

Birce Akalay ve Sarp Levendoğlu’nun boşanacakları iddiaları, Akalay’ın eşini Instagram’da takip etmeyi bırakması ve birlikte fotoğraflarını silmesiyle ortaya çıkmıştı.

Omzundaki ‘Sarp’ dövmesini de sildiren Akalay, eşinin adının aşk dedikodularına karıştığı Derya Şensoy’u da arkadaş listesinden çıkardı.

Levendoğlu ise ne Birce dövmesini sildirdi ne de eşini sosyal medya hesaplarından sildi. Bu durum, çoğu kişi tarafından barışma umudu taşıdığı şeklinde yorumlandı.