TSK'dan DEAŞ'a büyük tokat!

Suriye'nin kuzeyinde TSK tarafından başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, 32 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamaya göre, başta DEAŞ olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi ortadan kaldırarak sınır güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine sağlamak amacıyla Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos'ta başlatılan harekat sürüyor.

Harekatın 138. gününde muhaliflerin El Bab'da kontrolü ele geçirmeye yönelik gerçekleştirdiği harekat yoğun ateş desteğiyle devam etti.

330 hedef vuruldu

Terör örgütü DEAŞ'a ait 292 hedef Fırtına obüsü, havan, çok namlulu roketatarla vuruldu, aralarında savunma mevzileri, komuta kontrol tesislerinin de bulunduğu bazı binalar kullanılmaz hale getirildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklar tarafından El Bab, Bzagah, Suflaniyah ve Kabr Al Mukri bölgelerine hava harekatı icra edildi. Harekat neticesinde 35 hedefin yanı sıra terör örgütü DEAŞ'a ait 2 top ve 1 tank imha edildi.

Gün içindeki çatışmalarda DEAŞ mensubu 32 terörist etkisiz hale getirildi, teröristlerce tuzaklanan 23 el yapımı patlayıcı imha edildi. Buna göre harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen patlayıcı sayısı 2 bin 817'ye ulaştı.