O bölgelere de kar geliyor!

Malatya, Adıyaman ve Elazığ'ın güney ilçeleri için meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı bilgilendirmeye göre, havanın yarın sabah saatlerine kadar Elazığ'da karla karışık yağmurlu, öğleden sonra kar yağışlı, Adıyaman, Tunceli ve Malatya'da aralıklarla kar yağışlı, Bingöl'de çok bulutlu, öğleden sonra kar yağışlı geçeceği öngörülüyor. Kar yağışı Malatya, Adıyaman ve Elazığ'ın güney ilçelerinde yoğun görülecek.

Bölgede,sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmezken, rüzgarın güneydoğudan aralıklarla kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

Rüzgar ve kar yağışı sebebiyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli olmaları ve önlem almaları gerekiyor.



