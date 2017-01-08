Sürmene'de orman yangını!

Trabzon'un Sürmene ilçesi Çamburnu mevkiinde dün akşam saatlerinde orman yangını çıktı. Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Sürmene ilçesi Çamburnu mevkisinde meydana gelen orman yangınının kontrol altına alındığını bildirdi.

Yangının çıktığı bölgeye Orman İşletme Şefliği'ne ait yangın söndürme ekipleri ile Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangının çıkış noktasına yakın yerde bulunan Çamburnu Katı Atık Tesisleri'ne giden yol da önlem için ulaşıma kapatıldı.

Öte yandan Trabzon Valisi Yücel Yavuz bölgeye gelerek yangınla ilgili bilgi aldı.

Vali Yavuz,Trabzon Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye birimlerinin, orman teşkilatına bağlı yangın söndürme arazözlerinin, Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı İl Müdürlüğüne bağlı tüm birimlerin olay yerine gönderildiklerini kaydederek, "Alan tabiat harikası bir alan, çok güzel bir bölge. Dik bir arazi yapısı olması nedeniyle belki müdahalede zorlanılıyor ama alana tamamen hakim olduk. Çok şükür şu anda yangın rüzgarın da kesilmesiyle birlikte kontrol altına alınmış durumda. Kısmen belli yerler yanıyor ama makinalarla, arazözlerle, itfaiyelerle birlikte müdahale edildi. Endişe edecek hiçbir durum kalmadı." ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada "yangının yerleşim alanlarına intikal ettiği, yerleşim alanlarının yanmaya başladığı" şeklindeki gerçeği yansıtmayan haberlerin yayılmaya başladığını belirten Yavuz, "Ama bunun müdahalesini sosyal medya üzerinden yaptık. Bir fotoğraf yayınlanmış, o fotoğraf bu akşam Düzköy ilçemizin Gürgendağ Mahallesinde meydana gelen ve benim de bizzat gittiğim, anında söndürdüğümüz bir yangına ait. Herhangi bir can ve mal kaybının olmadığı yangına ait bir fotoğraftır. Bunların kesinlikle itibar edilmemesi gereken asparagas haberler olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum." dedi.

Yavuz, şu anda Sürmene Çamburnu bölgesi Yeniay bölgesi ve Of ilçesine ait hiçbir mesul mahalde tehlikeli durumun söz konusu olmadığını söyleyerek, "Ancak biz olay olduğu andan itibaren belediye başkanlarımız, kaymakamlarımız, tüm yetkililerimiz muhtemel risk almayalım diye evlere haber verdik, tedbiren boşalttık ama çok şükür hiçbir tehlike yaşanmadı. Şu anda yaklaşık 50’ye yakın itfaiyemiz, arazözümüz olay mahallinde hazır bekliyor, iş makinalarımız hazır bekliyor, biz hazır bekliyoruz. Hiçbir sorunumuz yok, geçmiş olsun diyoruz." şeklinde konuştu.