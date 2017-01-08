DEAŞ gün geçtikçe güç kaybediyor!

Musul kentinde terör örgütü DEAŞ'ın kontrolünde bulunan 4 mahallenin daha Irak güçleri tarafından kurtarıldığı bildirildi.

Irak Ordusuna bağlı Dokuzuncu Bölükte görevli Tümgeneral Musab el-Ahmedi, yaptığı açıklamada, Terörle Mücadele Birimi, Dokuzuncu Bölük ve Federal Polis Gücü'nün ortak operasyonları neticesinde Musul'un güneydoğusunda bulunan 108 bölgesi, El-Mezari, El-Etbai el-Ula ve El-Etbai es-Saniye mahallelerinde kontrolün ele geçirildiğini ifade etti.

Irak güçlerinin ilerleme sağladıklarını, DEAŞ'lı teröristlerin ise kayıklarla Dicle Nehri'nin batısına kaçtığını belirten Ahmedi, Musul'daki Dördüncü Köprü'de olan Irak güçlerinin Ed-Dubbat Mahallesi'nde kontrolü ele geçirmek amacıyla hazırlandığını aktardı.

Bombalı saldırıda 2 öldü

İçişleri Bakanlığına bağlı "Ani Müdahale Birliği"nde görevli Yüzbaşı Kemal er-Ravi ise, koalisyon güçlerine ait insansız hava aracının, DEAŞ militanlarından sorumlu Ahmed el-Mehacir'in aracını bombaladığını, olayda Mehacir ve yanındaki 2 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Bu olayların yanı sıra, Musul'u kurtama operasyonlarının kuzey bölgesi komutanı Ali Fureyci, DEAŞ'lı teröristlerin araçlarla Telkeyf'e sızdığını ve emniyet güçlerinin yer aldığı noktalara saldırı gerçekleştiğini ifade etti.

Fureyci, Irak güçlerinin saldırıyı engellediğini, 15 teröristi etkisiz hale getirdiğini ve 3 aracı imha ettiğini duyurdu.