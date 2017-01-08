Büyükelçiye suikast soruşturmasında flaş gelişme!

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'u silahlı saldırı neticesinde öldüren ve ardından vurularak etkisiz hale getirilen Mevlüt Mert Altıntaş'ın mezun olduğu İzmir Rüştü Ünsal Polis Okulu'nda Fetullahçı Terör Örgütü üyesi polis adaylarına "abilik" yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı ile FETÖ ile irtibatlı oldukları ileri sürülen 4'ü polis 5 kişi tutuklandı.

Saldırgan Altıntaş'ın mezun olduğu İzmir Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksek Okulu'nda bulunan bağlantılarına yönelik İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki sorgusu sona erdi.

Sulh Ceza Hakimliği, 6 şüphelinin FETÖ/PDY mensubu olduklarına ilişkin kuvvetli deliller olduğu gerekçesiyle tutuklanmalarına hükmetti.

Kararın yazıldığı tutuklama müzekkeresinde, "Şüphelilere isnat edilen suçun niteliği dikkate alındığında, şüphelilerin tutuklanmasına karar verilmesinin kamu düzeninin sağlanması ve yeni bir suç işlenmesinin önüne geçilmesi için de gerekli olduğu, şüphelilerin kaçma şüphelerinin bulunduğu, bu nedenle tutuklama kararının uygun olacağına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Soruşturmanın geçmişi

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov'un 19 Aralık'ta bir sergiye katıldığı esnada suikast düzenlenmesi sonucu öldürülmesi sonrası başlatılan soruşturma çerçevesinde İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şubesi ekipleri tarafından yürütülen operasyonlarda saldırgan Altıntaş'ın İzmir Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde çalışan 4 dönem arkadaşı ile mezun olduğu Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksek Okulu'ndan emekli olan ve FETÖ üyesi polislere "abilik" yaptığı ileri sürülen teknisyen yardımcısı Süleyman Ergen ile yeğeni gözaltına alınmıştı.