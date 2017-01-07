İstanbullular Evlere Kapandı Yollar Boş Kaldı!

İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşlar evlerine kapandı.

DÜN YÜZDE 95 BUGÜN YÜZDE 5

Dün akşam saatlerinden gece yarısına kadar yüzde 90 seviyesine ulaşan trafik yoğunluğu bugün ise yüzde 5 seviyelerinde görülüyor.

İstanbul'da dün akşam saatlerinde aniden bastıran yoğun kar yağışıyla birlikte mesai çıkışında eve dönüş yolu İstanbullular için adeta çileye dönüştü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) verilerine göre dün yüzde 90 seviyelerinde trafik bugün ise hiç yaşanmadı. Gün boyu ana arterlerin açık olduğu İstanbul'da akşam saatleri yollar adeta boş kaldı.

Yoğun kar ve şiddetli soğuklar nedeniyle İstanbulluların eve kapanmasıyla birlikte toplu taşıma araçlarında da herhangi bir yoğunluğa rastlanmadı.

Öte yandan dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı İstanbul genelinde aralıklarla etkisini sürdürüyor.