Trump'tan Flaş Rusya Açıklaması: Sadece Aptal İnsanlar...

ABD Başkanlığına seçilen Donald Trump, Rusya ile iyi ilişkiler kurulması gerektiğini söyleyerek, "Sadece aptal insanlar Rusya ile iyi ilişkiler kurmanın kötü olduğunu düşünebilir." ifadesini kullandı.

"RUSYA ABD'YE SAYGI DUYACAK"

Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda başkanlık görevini devraldığında ABD'nin Rusya ile kuracağı ilişkilere yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

İki ülke arasındaki ilişkilerde pozitifliğin sağlanmasının önemini vurgulayan Trump, "Sadece aptal insanlar Rusya ile iyi ilişkiler kurmanın kötü olduğunu düşünebilir." ifadesini kullandı.

Dünyada yeterince sorun olduğunu söyleyen Trump, başkanlık görevini yürütmeye başladığında Rusya'nın ABD'ye daha fazla saygı duyacağını ve iki ülkenin birçok sorunun çözümünde ortak çalışabileceğini belirtti.