Benzin Zammı Protestolarında 5 Ölü!

Meksida'da benzin fiyatlarında yapılan zam sonrasında ülke genelinde başlayan protesto olaylarında ölenlerin sayısı 5'e yükseldi.

BENZİN ZAMMI PROTESTOLARI

Hükümet yetkilileri, çarşamba gününden beri 31 eyaletin 22'sinde süren protestolarda 400'den fazla yakıt istasyonu ve süpermarketin yağmalandığını belirterek güvenlik güçlerinin olaylara karıştığı belirlenen 700'den fazla kişiyi gözaltına aldığını açıkladı.

Protestocular, benzin fiyatlarına 1 Ocak tarihi itibarıyla gelen yüzde 20'lik zammın geri alınmasını istiyor.

Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto, benzin fiyatlarında yapılan artışın uluslararası fiyat artışının bir sonucu olduğunu söylemiş, zammın ekonomik istikrarı sağlamak için "zor ama gerekli" bir adım olduğunu ifade etmişti.

Meksika'da yapılan zammın ardından benzinin litresi 90 sentten satılıyor.

Ülkede günlük asgari ücret ise 4 dolar civarında.