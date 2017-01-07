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Pazartesi Okullar Tatil mi? İstanbul Valisi Açıkladı

Pazartesi Okullar Tatil mi? İstanbul Valisi Açıkladı
7 Ocak 2017 Cumartesi 21:14:31

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İstanbul Valisi Vasip Şahin, twitter hesabından yaptığı açıklamada sürücülere uyarıda bulundu.

İstanbul Valisi Vasip Şahin, twitter hasabından yaptığı açıklamada sürücülere uyarıda bulundu.

VALİ'DEN SÜRÜCÜLERE UYARI

İstanbul Valisi Vasip Şahin, sürücülere uyarıda bulundu.

Twitter hesabından açıklamada bulunan Şahin, "An itibariyle İstanbul'da köprüler, ana arterler, otoyollar, metrolar trafiğe açık. Sürücülerin kural ve ikazlara uymalarını rica ediyorum" dedi.

Ancak Pazartesi günü İstanbul'da okulların tatil olup olmayacağına dair herhangi bir açıklamada bulunmadı.

9 Ocak Pazartesi günü okulların tatil edilip edilmemesine son meteorolojik raporların ışığında karar verilmesi bekleniyor.

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