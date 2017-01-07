Gülen Dosyaları Mahkemeye Gönderilmemiş!

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'e ilişkin ABD'ye gönderilen iade dosyaları ve geçici tutuklama talebinin henüz mahkemelere gönderilmediği ortaya çıktı.

İADE DOSYALARI ULAŞTIRILMAMIŞ

Adalet Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin tüm girişimlerine rağmen ABD, Fetullah Gülen'in iadesi ve geçici tutuklama talebine ilişkin henüz bir adım atmadı.

ABD'ye gönderilen 4 ayrı iade dosyası ve 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili geçici tutuklama talebinin, ABD Adalet Bakanlığı tarafından ilgili mahkemelere henüz iletilmediği ortaya çıktı.

Bakanlık yetkilileri, ABD Adalet Bakanlığına gönderilen iade ve geçici tutuklama taleplerine ilişkin kararların yerel mahkemeler tarafından verileceğine, dosyaların söz konusu mahkemelere henüz gönderilmediğine dikkati çekti.

15 Temmuz darbe girişimini ardından Gülen'in ABD'den iadesiyle ilgili süreç başlatılmış, Adalet Bakanlığı 19 Temmuz 2016'da ABD’ye Gülen hakkında 4 ayrı iade dosyası göndermişti.

10 Eylül 2016'da ise FETÖ elebaşı Gülen'in 15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle geçici tutuklama talebi de ABD Adalet Bakanlığına gönderilmişti.