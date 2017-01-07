İBB'den Vatandaşlara Acil Çağrı! "Aracınızı Çekin"

İBB'den yapılan açıklamada kar nedeniyle araçlarını yolda bırakıp giden sürücülere acil çağrıda bulunuldu.

VATANDAŞA ACİL ÇAĞRI

İstanbul'da dün akşamdan beri etkili olan kar yağışı nedeniyle, bazı sürücüler araçlarını yolda bırakıp evlerine yaya olarak devam etti.

Bugün kimileri geri dönüp aracını alırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) aracını almayan vatandaşlar için çağrıda bulundu.

İBB'den yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

''KCO otobanında araçlarını yol kenarlarına bırakıp giden sürücülerin (Dünden bu yana ve bugün) araçlarını almak için çaba göstermelerini rica ediyoruz.

Zira bu araçlar sebebiyle kar ekipleri çekiciler ulaşımda zorluk çekiyor.''denildi.