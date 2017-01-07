Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Sekreteri İle Görüştü!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

KIBRIS SÜRECİ KONUŞULDU

Kıbrıs'la ilgili devam eden müzakere süreci hakkında görüş teatisinde bulunulan görüşmede, Suriye'deki son gelişmelere de değinildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak Kıbrıs'ta, her iki toplumu da tatmin edebilecek adil, kalıcı ve kapsamlı bir çözümden yana olduklarına dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Guterres, tarafların Cenevre'de yapacakları görüşmelerin sorunun çözümü için önemli bir fırsat olabileceğini belirtti.

BM Genel Sekreteri Guterres, mültecilere yardım ve Suriye meselesine bir çözüm bulma konularında Türkiye'nin bölgedeki aktörlerle birlikte son dönemde sarf ettiği çabaları takdirle karşıladığını da ifade etti.