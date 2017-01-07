Sınava Giremeyen Öğrencilere Müjde!

İstanbul Üniversitesi'nden yapılan açıklamada ‘kar’ nedeniyle sınava giremeyen öğrencilere yeni sınav hakkı tanındığı açıklandı.

ÖĞRENCİLERE YENİ SINAV HAKKI

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi dekanlığından yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle sınavlarına girmeyen öğrencilere yeni bir sınav hakkı tanınacağı bildirildi.

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi dekanlığından yapılan yazılı açıklamada, “İstanbul ve Kocaeli illerindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle, 07.01.2017 Cumartesi günü yapılan ve 08.01.2017 Pazar günü yapılacak olan bitirme sınavı için, bu illerde sınava girmesi gerektiği halde giremeyen öğrencilerimize başvurmaları halinde bir sınav hakki verilecektir.

Sınavın yapılacağı tarih ve başvuru yöntemi daha sonra internet sayfamızdan duyurulacaktır. 08.01.2017 Pazar günü diğer illerde olduğu gibi bu illerde de sınav yapılacaktır.

Sınava girecek öğrencilerimiz bu tarihte de sınavlarına katılabilirler” denildi.