TSK'dan 'El Bab' Açıklaması: 37 Terörist Öldürüldü, 1 Asker Şehit Oldu

Terör örgütü DEAŞ'a ait 35 hedefe yönelik düzenlenen hava harekatında, aralarında üst düzey 3 emirin de bulunduğu 37 terörist etkisiz hale getirildi.

TERÖR ÖRGÜTÜNE AĞIR DARBE

DEAŞ teröristleri ile yaşanan çatışmalarda bir astsubay ise şehit oldu.

TSK'dan yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için başlatılan Fırat Kalkanı Harekatının 137. gününde operasyonlar devam ediyor.

Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları tarafından, El Bab'da terör örgütü DEAŞ'a ait 35 hedefe hava harekatı düzenlendi.

1 ASTSUBAY ŞEHİT OLDU

Harekat sonucunda 18 silah mevzisi haline getirilmiş bina, 5 kontrol noktası, 3 silahlı araç, 2 karargah binası ve 7 barınma amaçlı kullanılan bina vurularak imha edildi.

İçlerinde üst düzey 3 emirin de bulunduğu 37 terörist etkisiz hale getirildi.

Yapılan açıklamada, "DEAŞ ile yapılan çatışmalar esnasında kahraman bir silah arkadaşımız (1 Asb.) şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, acılı ailesine sabır ve metanet, TSK mensuplarımıza ve Yüce Milletimize başsağlığı dileriz. Mekanı Cennet olsun.

Terör örgütleri tarafından kullanılan ve güvenlik riski doğuran Suriye kuzeyinde, icra edilen koalisyon harekatına destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir" denildi.