Türkiye ve Irak'tan Ortak Bildiri!

Türkiye-Irak ortak bildiri yayınlayarak 'Türkiye ve Irak DEAŞ'a karşı işbirliği içinde hareket edecek' mesajı verildi.

TERÖRE KARŞI İŞBİRLİĞİ MESAJI

Türkiye-Irak 3. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısının ardından yayınlanan bildiride, iki tarafın DEAŞ'a karşı yürüttüğü mücadelede işbirliği içinde hareket edeceği bildirildi.

Bildiride, "İki taraf, topraklarında herhangi bir terör örgütünü bulundurmayacaklarını ve iki ülkenin milli güvenliğini tehdit eden herhangi bir faaliyette bulunulmasına izin vermeyeceklerini vurguladı.

İki taraf, uluslararası koalisyonun DEAŞ'a karşı yürütülen mücadelede işbirliği içinde hareket edeceklerini belirtti" denildi.

Ortak bildiride şu ifadeler yer aldı:

İki taraf, iki ülke arasındaki ilişkilerin temelini oluşturan toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygı kapsamında, güvenlik ve istikrarın sağlanacağını ve birlikte terörle mücadelede bulunmayı benimsediklerini vurguladı.