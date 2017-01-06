İstanbul Kara Teslim Oldu!

İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı hayatı felç etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) çalışmaları yetersiz kalınca vatandaşlar TEM Otoyolu'nda mahsur kaldı.

TRAFİK KİLİTLENDİ

İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı tam anlamıyla felç etti.

Akşam saatlerinde evlerine dönmek için yola çıkan vatandaşlar saatlerce yollarda kalırken, TEM Otoyolu'nda trafik kilitlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) çalışmaları da yetersiz kalınca yüzlerce araç TEM'de mahsur kaldı.

TEM Otoyolu'nun Seyrantepe girişinden itibaren yoğunlaşan başlayan trafik Mahmutbey'e doğru yaklaştıkça neredeyse durma noktasına ulaştı.

SÜRÜCÜLER MAHSUR KALDI

Yoğun kar yağışı nedeniyle birçok araç Beylikdüzü rampasını çıkamazken bazı sürücüler belediye tarafından yeteri derecede tuzlama çalışması yapılmadığını belirtti.

Kar yağışına hazırlıksız yakalanan araç sürücüleri rampayı çıkamadı.

Kar lastiği olan araçlar yoldan çıkarken, kara hazırlıksız yakalanan birçok araç ise rampayı çıkmakta zorlandı.