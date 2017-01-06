TEM Otoyolu'nda TIR Kazası! Vatandaşlar Mahsur Kaldı

İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı ve şiddetli fırtına nedeniyle Büyükçekmece, Çatalca Tepecik TEM otoyolunda kayan tırlar trafiği aksattı.

KAYAN TIRLAR TRAFİĞİ KİLİTLEDİ

İstanbul’da etkili olan yoğun kar ve şiddetli fırtına nedeniyle Büyükçekmece, Çatalca Tepecik TEM otoyolunda 11 adet tır kayarak kaza yaptı.

Özellikle boş tırların etkilendiği kar fırtınası sebebiyle devrilen tırlara ekipler müdahale ediyor.

Karayolları ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, araçların yoldan kaldırılması için yoğun şekilde çalışıyor.

Ekiplerin bariyerleri keserek olay yerlerine ulaştığı ve tırları kurtarmaya çalıştığı öğrenildi.

Otoyolda mahsur kalanlar için İstanbul Büyükşehir Belediyesince bölgeye 7 mobil büfe gönderildi. Bölgede saatlerdir mahsur kalan vatandaşlara kumanya dağıtımına başlandı.