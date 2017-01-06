Diyarbakır'da Polis Noktasına Bombalı Saldırı!

Diyarbakır'da polis kontrol noktasına teröristler tarafından EYP'li saldırı düzenlendi.

POLİS NOKTASINA SALDIRI

Alınan ilk bilgilere göre olay, saat 20.30 Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu 1. kilometresinde meydana geldi.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı yakınında bulunan polis kontrol noktasının yaklaşık 50 metre yakınına teröristler tarafından el yapımı patlayıcı ile saldırı düzenlendi.

Ölen ya da yaralananın olmadığı olayın sonrasında 2 kişi gözaltına alındı.



Polisin olay yerindeki incelemesi devam ediyor.