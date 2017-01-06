İmam Hatip ortaokulu Müdürü; Laikler Hırsız ve Pezevenktir

Hani sıradan bir kahve muhabbetinde geçse yine de eyvallah da, yorum bir imam hatip okulu müdüründen gelince işin boyutu değişiyor, yaşam biçimlerine saldırı resmileşiyor. Evet, Nevşehir Eğitim-Bir Sen (ki “Atatürkçülük kaldırılsın” önerisi verdi bu sendika) Şube Başkan Yardımcısı ve Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu Müdürü İskender Çınar’ın, Facebook hesabından “İlk laik şeytandır. Dünyada ne kadar hırsız, pezevenk varsa laiktir” ifadelerinin yer aldığı paylaşımlar ortaya çıktı

Cumhuriyet’ten Ozan Çepni’nin haberine göre; laikliğe küfreden müdür ayrıca, 2024’te hilafetin geri geleceğini belirterek “Nasıl dinsizleştirildik” başlığı altında Cumhuriyet’in kuruluş dönemindeki devrimleri hedef aldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP’li milletvekillerini ve Cumhuriyet gazetesini de hedef göstermekten çekinmeyen Çınar, Reina katliamının yaşandığı yılbaşı gecesinde “İlk laik Şeytan’dır. Allah var kabul ederim ama koyduğu kanunları kabul etmem demektir laiklik. Kafirliktir laiklik. Dünyada ne kadar hırsız, pezevenk varsa laiktir” ifadelerinin yer aldığı görselleri paylaştı.

Hilafet geri gelecekmiş

Çınar’ın ayrıca hesabından hilafet çağrıları da yapması dikkat çekti. “Nasıl dinsizleştirildik”başlığı altında medreselerin kapatılması, hilafetin kaldırılması, Arapçanın yasaklanması, ezanın Türkçeleştirilmesi ve laiklik ilkesinin anayasaya girdiği yılları paylaşan Çınar, “2024 de hilafet geri gelecek. Diğerlerini söylemeye gerek bile yok” yorumunda bulundu.

Atatürçülük kaldırılsın önerisi

Bu arada MEB’in tüm eğitim kademelerinde müfredatın yenilenmesi çalışmalarında sona gelindiğini duyurmasının ardından, hükümete yakınlığı ile bilinen Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir- Sen) kendi müfredat önerilerini açıkladı.

50 akademisyen ve 400 öğretmen tarafından hazırlandığı belirtilen raporda, ortaokul ve lise müfredatlarından inkılap tarihi ve Atatürkçülük dersinin çıkarılması, din dersinin İslami ağırlıklı olmak üzere birinci sınıftan itibaren verilmesi önerileri yer aldı.

Raporun sunumunda tek tipçi ve farklılıklara izin vermeyen bir eğitim anlayışı olarak ‘Kemalizm’ adı altında “Cumhuriyet elitleri, dini bağların güçlü olduğu ümmetçi bir toplumdan seküler bir Türk ulusu inşa etmeyi kendilerine hedef olarak tanımlamaktadır. Bunu gerçekleştirmek için din ifadesi anayasadan çıkarılmış, din dersleri, Arapça ve Farsça dersleri müfredattan çıkarılmış ve geçmişle bağı koparmak için alfabe değiştirilmiştir. Pozitivist bir bilim anlayışı çerçevesinde modern eğitim sistemi tasarlanmıştır. Aklı ve bilimi kutsayan ve dini aşağılayan pozitivist anlayışı ile insan yetiştirmek hedeflenmiştir” denilerek Cumhuriyet’in ilk yıllarından başlayan eğitim reformları hedef alındı. Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi öğretim programının genel amaçlarını inceleyen Eğitim-Bir-Sen, “din ve laiklik” alanındaki konuların “amacı aşan genişlikte ele alındığı” sonucuna ulaştı.

Ey Hoca İslam dini hoşgörü dinidir. Kimsenin bir başka kimseden üstün olmadığı bir din. Küfrün değil kucaklaşmanın çağırdığı bir din. Hele sen ki yeni nesillere ışık tutan kutsal bir görevdesin. Sana ne laikten sana ne bir başka kişi ve kişilerden. Siyasetten uzak dur. Siyasi terimlerden uzak dur yeter. Bak bu dünyanın yaşanmaz hale gelmesine dünya siyasetçilerinin eseridir.

İşte önerileri:

-15 Temmuz eğitim programlarında yer almalıdır.

-Talim Terbiye Kurulu yeniden yapılandırılmalı.

-İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi ortaokul ve lise müfredatından çıkarılmalı.

-Din ve ahlak eğitimi birinci sınıftan itibaren verilmeli.

-Öğrencilerin Kuran’ı Türkçe seslerle seslendiremedikleri için Kuran okuma öğretim programı yapılandırılmalı.

-Öğretim programları ve merkezi sınavlar arasında ahenk sağlanmalı.

-Haftalık ders saatleri azaltılmamalı.