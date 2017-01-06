ABD'de Havalimanına Saldırı! Ölü ve Yaralılar Var

ABD'nin Florida eyaletinde bir havalimanında silahlı saldırı düzenlendi. Silahlı saldırgan polis tarafından gözaltına alındı.

HAVALİMANINA SİLAHLI SALDIRI

ABD'nin Florida eyaletindeki havalimanında silahlı saldırı düzenlendiği öğrenildi.

Düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

Havalimanında büyük bir paniğe sebep olan saldırı üzerine, tüm giriş ve çıkışlar geçici olarak kapatıldı.



Polis ekipleri, tek şüpheli olduğunu belirttikleri saldırganı sağ olarak yakalayarak gözaltına aldıklarını bildirdi.