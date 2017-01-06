Guardian; Erdoğan'ın Otokratik Liderliğine değil, Türkiye'ye Destek verelim

Britanya’nın saygın gazetelerinden Guardian, Türkiye’de baskılara rağmen demokrasiye bağlılığını koruyan sivil toplumun destek verilmesi gerektiğini yazdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan için ise otokratik lider olarak bahsetti

Türkiye’nin son dönemde peş peşe gerçekleşen bombalı saldırılarla çok sayıda travmayla karşı karşıya kaldığı belirtilirken, bunların 15 Temmuz darbe girişiminin ardından artan geniş ölçekli siyasi baskı döneminde gerçekleşmiş olmasına dikkat çekildi.

Dünya Türkiye’yle dayanışma göstermeli

Başyazıda Reina’da 39 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırı, Fransa’daki Bataclan saldırısına benzetilirken, “Dünya, Fransa’yla olduğu gibi Türkiye’yle de kendinden emin ve sesli bir biçimde dayanışma göstermeleri” dendi.

Reina saldırısıyla Türkiye’nin Suriye’deki rolü arasında bağlantı da kuran gazete, son dönemde Rusya’yla yakınlaşmaya dikkat çekerek, ülkede iç ve dış politikada bir dönüşüm yaşandığı görüşüne yer verdi.

Siyasal baskı, 15 Temmuz’dan sonra doruk noktasına ulaştı

Türkiye hakkındaki bazı yorumların gözden kaçırıldığı yorumuna yer veren gazete şu yorumu yaptı: “Son aylarda Türkiye üzerine yapılan yorumların çoğu, anlaşılabilir bir biçimde Recep Tayyip Erdoğan’ın her türlü muhalefete karşı acımasız yöntemlere yoğunlaştı. Siyasal baskıdan oluşan bu yöntem darbe girişiminin ardından gerçekten de yeni bir doruk noktasına ulaştı.”

140 gazeteci, yazar ve entelektüelin hapse atıldığını, on binlerce kişi hakkında işlem yapıldığını hatırlatan gazete, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için şu ifadeleri kullandı: “Türkiye’nin otokratik cumhurbaşkanı ve yönetiminin sempati duyulacak yanı yok.”



Milyonlarca yurttaşı da görmek lazım

Uygulanan siyasi baskının, insan hakları ihlallerinin ve Ortadoğu’daki siyasal farklılıkların sonucu olarak Türkiye’nin Batılı müttefikleriyle ilişkilerinin zedelendiği belirtilen başyazıda, “Otoriterliğin pençesindeki bir ülkeye bakarken, sadece despotu görüp, tüm çeşitliliğiyle ve tutkularıyla orada yaşayan milyonlarca yurttaşa gözlerini kapamak kolay” dendi.

Demokrasi tutkusuna sahip güçlü bir sivil toplum var

Erdoğan’ın Türkiye’deki iktidarı ve uygulamaları hakkında ‘merhametsiz’ nitelemesinde bulunan gazete, yurttaşların cesaretini övdü: “Ölülerinin yasını tutan bir ülke olarak, dayanışma göstermenin bir yolu da, baskılara rağmen demokrasi, açıklık ve tolerans tutkusuna sahip ancak nefret ve ayrımcılığı istemeyen güçlü bir sivil toplumun Türkiye’de hala var olduğunu hatırlatmaktır. Bu toplum büyük cesaret gösteriyor.”



Travmalar, mücadele ruhunu daha da takdir edilir kılıyor

Türkiye’nin yaşadığı travmaların mücadele ruhunu daha da takdire şayan kıldığı yorumunu yapan Guardian’ın başyazısı şöyle son buldu: “Bu yurttaşların cesareti sadece empatimizi değil, aktif desteğimizi de hak ediyor.”