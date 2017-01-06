Flaş Gelişme! Atatürk Havalimanı Uçuşlara Kapatıldı

İstanbul'da etkisini arttıran yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle İstanbul Atatürk Havalimanı'nda hava trafiğinde aksamalar meydana geliyor.
UÇUŞLARA KAR ENGELİ
Kapanan pistlerin kardan temizlenmesi çalışmaları sebebiyle inecek uçaklar havada tur atarken, kalkış yapacak uçaklar park pozisyonunda bekletiliyor.
Atatürk Havalimanı'nda etkili olan kar yağışı nedeniyle seferlerde aksama meydana geldi.
Yoğun kar fırtınası nedeniyle pistler kapanırken alanda yaklaşık 20 dakika boyunca seferler yapılamadı. Yapılan çalışmaların ardından seferler kontrollü bir şekilde sağlanıyor.
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