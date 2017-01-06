 Yukarı Çık

BUDO Seferleri İptal Edildi!

BUDO Seferleri İptal Edildi!
6 Ocak 2017 Cuma 19:44:15

Bunu Sosyal Medyada Paylaş :

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal edildi.

BUDO'DAN SEFER İPTALLERİ

BUDO'nun internet sitesinden yapılan yazılı duyuruya göre, Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa  (Mudanya) 19.30, İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 21.30 seferleri hava muhalefeti nedeniyle yapılamayacak.

BUDO'nun saat 18.00 ve öncesindeki bazı seferleri de aynı olumsuz hava koşulları nedeniyle programdan kaldırmıştı.

Bursa BUDO SEFERLER İPTAL
Haber Sitesi
Kategoriler