Metro, Marmaray ve Avrasya Tüneli'ne Kar Düzenlemesi!

Yoğun kar yağışı ile birlikte İstanbul'da trafik yoğunluğuna karşı metro seferleri sabaha kadar hizmet verecek. Avrasya Tüneli ve Marmaray'da da kullanım saatleri uzatıldı.

SEFER SAATLERİ UZATILDI

Akşam saatlerinden itibaren İstanbul'da etkisini artıran fırtına ve yağış trafiği olumsuz etkiledi. Trafiğin durumu özellikle mesai bitiminin ardından iyice yoğunlaştı.



İstanbul'da metro seferleri 06:00'ya kadar uzatıldı.



Avrasya Tüneli'nden geçişler ise 21.00'den 23.00'e kadar uzatıldı.





Marmaray ise gece saat 01.00'a kadar çalışacak.



İstanbul'da yoğun tipi nedeniyle trafik birçok noktada durma noktasına geldi. İBB'nin verdiği bilgiye göre trafik yoğunluğu şu saatlerde yüzde 90 oranında seyrediyor.