BEDAŞ'tan Flaş Elektirik Kesintisi Açıklaması!

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ) tarafından, İstanbul'un çeşitli ilçelerinde 7-8 Ocak tarihlerinde yapılacak bakım ve onarım çalışmaları iptal edildi.

ELEKTRİK KESİNTİLERİ İPTAL

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ) tarafından, şirketin 7-8 Ocak tarihlerinde Sarıyer, Çatalca, Küçükçekmece, Esenyurt, Bayrampaşa, Beylikdüzü, Zeytinburnu, Fatih, Topkapı, Bağcılar, Arnavutköy, Eyüp ilçelerinde yürüteceği bakım ve onarım çalışmaları, olumsuz hava koşulları üzerine iptal edildi.

BEDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul’u etkisi altına alan soğuk hava nedeniyle 7-8 Ocak'ta yapılması planlanan tüm bakım ve onarım çalışmaları iptal edildi.

Söz konusu tarihlerde Sarıyer, Çatalca, Küçükçekmece, Esenyurt, Bayrampaşa, Beylikdüzü, Zeytinburnu, Fatih, Topkapı, Bağcılar, Arnavutköy, Eyüp ilçelerindeki bazı mahallerde yapılacak bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirilemeyeceği için buralarda elektrik kesintisine de gidilmeyecek.