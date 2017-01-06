Beklenen Kar Yağışı Başladı! İstanbul Trafiği Felç

İstanbul'da beklenen kar yağışı iş çıkışı saatinde trafiği kilitledi, trafik yoğunluğu yüzde 90'a kadar yükseldi.

İSTANBUL TRAFİĞİ DURDU

Akşam saatlerinden itibaren İstanbul genelinde etkili olan yoğun kar yağışı iş çıkışı saatinde trafiği vurdu.

İstanbul Valiliği, vatandaşlara toplu taşıma kullanmaları için uyarıda bulundu.

Trafik yoğunluğu akşam 18.00 sıralarında yüzde 90'a çıkarken, TEM'de kilometrelerce uzanan araç kuyruğu oluştu.

Meteroloji Genel Müdürlüğü yurdun batı ve iç kesimlerinde aşırı soğuk hava beklendiğini belirterek 'buzlanma' ve 'don'a karşı vatandaşları tedbirli olmaları için uyardı.

Kar yağışının saat 20.00'a kadar İstanbul geneline yayılması yoğun ve etkili olarak gece boyu ve cumartesi günü devam edeceği tahmin ediliyor.

Kar yağışının 20 cm üzerinde kar örtüsü oluşturacağı tahmin ediliyor.