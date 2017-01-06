Putin Talimat Verdi! Tüm Dengeler Değişecek

Rusya'nın Suriye'de bulunan askeri güçlerini azaltma kararı aldığı ve bu karar doğrultusunda Amiral Kuznetsov uçak gemisinin bölgeden ayrılacağı açıklandı.

RUSYA BÖLGEDEN ÇEKİLİYOR

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatı doğrultusunda Suriye'de bulunan askeri güçlerini azaltmaya başladıklarını açıkladı.

Gerasimov, bu kapsamda ilk olarak Amiral Kuznetsov uçak gemisi ve beraberindeki savaş gemilerinin bölgeden ayrılacağını ifade etti.





Rusya'nın Suriye'deki askeri güçlerinin komutanı Andrey Kartapolov, Amiral Kuznetsov gemisinin Suriye kıyılarında bulunduğu iki ay boyunca, bin 252 hedefe 420 uçuş gerçekleştirildiğini belirtti.



Putin, Suriye'de 30 Aralık'ta Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde başlayan ateşkes sürecinin ardından Suriye'deki Rus askeri varlığının azaltılmasını istemişti.