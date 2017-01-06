Valilikten Uyarı: "Zorunlu Olmadıkça Dışarı Çıkmayın"

İstanbul Valiliği kentte beklenen kar ve soğuk hava ile ilgili uyarıda bulundu. Valilik, vatandaşların zorunlu olmadıkça özel araçları ile trafiğe çıkmamalarını istedi.

VALİLİKTEN KAR UYARISI

Soğuk hava bugün Edirne'den giriş yaptı. Kar yağışıyla birlikte kentte ölçülen sıcaklık -4.4 dereceye kadar düştü.

Trakya'da kuzeyli yönlerden esen rüzgarın önümüzdeki saatlerden itibaren İstanbul'da da hakim olması, sıcaklığın hızla düşmesine ve kar yağışına dönüşmesi bekleniyor.

Kar yağışının etkisini geceden itibaren etkisini artırması ve kar yağışının 36 saat aralıksız süreceği bildirildi.

DON VE BUZLANMAYA DİKKAT

İstanbul Valiliği, beklenen kar ve soğuk havayla ilgili önemli açıklama bulundu.

Yapılan yazılı açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü'nden alınan hava tahmin raporunda; İstanbul'da bugün beklenen kar yağışının akşam saatlerinden itibaren kuvvetlenerek cumartesi günü öğle saatlerine kadar yoğun kar yağışı şeklinde devam edeceği belirtilmektedir.

Cumartesi günü öğleden sonra azalması beklenen kar yağışının sonraki günlerde yerini soğuk hava nedeniyle don ve buzlanmaya bırakacağı öngörülmektedir" denildi.