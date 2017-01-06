Cuma namazında Reina saldırganı şoku!

İstanbul Ortaköy’de yılbaşı gecesi 39 kişiyi öldüren teröristin Adıyaman’da bir camide görüldüğü ihbarı polisi alarma geçirdi.

Adıyamanda bir camide Reina saldırganına benzeyen bir şahsın olduğunu ihbar alan Adıyaman polisi vakit kaybetmeden harekete geçti.Cuma namazı için camiye gide M.T camide ki cemaat tarafından ihbar edildi.

Önce üst araması yapıldı daha sonra GBT sorgulaması yapıldı.Neden ihbar edildiğini gazetecilerden öğrenen M.T. cep telefonundan internete girerek her yerde aranan saldırganın fotoğraflarına baktı.

Saldırganın fotoğraflarını gören M.T benzerlik karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.