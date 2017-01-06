 Yukarı Çık

Galatasaray'da bir ayrılık daha!

Galatasaray'da bir ayrılık daha!
6 Ocak 2017 Cuma 16:48:52

Bunu Sosyal Medyada Paylaş :

Galatasaray'da ayrılıkların ardı arkası kesilmiyor. Kolbeinn Sigthorsson ve Hamit Altıntop'un ardından yıldız futbolcunun da sözleşmesi feshedildi.

Galatasaray'da ayrılıklar devam ediyor. Spor Toto Süper Lig'de devre arasında birçok futbolcusuyla yollarını ayırma kararı veren Galatasaray, Jem Paul Karacan'ın da sözleşmesini feshediyor.

Galatasaray Yönetimi, geçtiğimiz sezonda Bursaspor'da 2. yarı kiralık olarak oynayan yıldız futbolcunun sözleşmesini birkaç güne kadar feshedecek.

Jem Paul Karacan, Reading takımıyla sözleşmesi sona erdikten sonra Galatasaray'a bedelsiz bir şekilde 2015 yılında transfer olmuştu. Geçtiğimiz sezonda da devre arasında Bursaspor'a transfer olmuştu. Bu sezon başı yeniden Galatasaray'a dönen Jem Paul Karacan, hiçbir resmi maçta forma giyemedi.

 

 

 

Galatasaray transfer jem paul karacan sözleşme feshediliyor
Haber Sitesi
Kategoriler