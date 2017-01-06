Galatasaray'da bir ayrılık daha!

Galatasaray'da ayrılıklar devam ediyor. Spor Toto Süper Lig'de devre arasında birçok futbolcusuyla yollarını ayırma kararı veren Galatasaray, Jem Paul Karacan'ın da sözleşmesini feshediyor.

Galatasaray Yönetimi, geçtiğimiz sezonda Bursaspor'da 2. yarı kiralık olarak oynayan yıldız futbolcunun sözleşmesini birkaç güne kadar feshedecek.

Jem Paul Karacan, Reading takımıyla sözleşmesi sona erdikten sonra Galatasaray'a bedelsiz bir şekilde 2015 yılında transfer olmuştu. Geçtiğimiz sezonda da devre arasında Bursaspor'a transfer olmuştu. Bu sezon başı yeniden Galatasaray'a dönen Jem Paul Karacan, hiçbir resmi maçta forma giyemedi.