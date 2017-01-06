Soyunu araştırdı, gerçeği öğrenince şok oldu!

Kanada'da öğrenim gördüğü yıllarda DNA çalışmalarına merak saran Erol Bezirgan kökeninin nereye dayandığını hep merak ettiğini ve birgün sosyal medya üzerinden bir akademisyenin kendisine mesaj atıp akraba olabiliriz demesi üzerine merakının daha da arttığını söylerken hiç vakit kaybetmeden araştırmaya başladığını aktardı.

DNA testi yaptıranların birbirleriyle iletişime geçebildiği bir sosyal ağ vasıtasıyla Almanya Heilderberg Üniversitesinden Arkeolog Prof. Dr. Eftychia Stavrianopoulou isminde bir akademisyenin kendisine ulaştığını aktaran Bezirgan, Stavrianopoulou'nun, kromozom analizine bakıldığında yakın bir ortak atalarının olabileceğini yazması üzerine merakının derinleştiğini ifade etti. Bezirgan, konuyu ailesine açtığını ve gelen yanıtlar üzerine şaşkınlık yaşadığını söyledi.

DIŞ ÜLKELERDE DE ARAŞTIRMA YAPTIM

Ailesinin, 1995 yılında vefat eden büyük ninesinin Rum olduğuna dair bilgiyi paylaşmasından sonra akrabalarının peşine düştüğünü, önce Osmanlı arşivlerinde mübadele dönemine ilişkin nüfus kayıtlarına ulaştığını, ardından da akrabalarının adres ve soy isim bilgilerini edindiğini söyleyen Bezirgan, araştırmaları sonucunda 1921'deki mübadelede Yunanistan’ın fazla göçten dolayı ailesini kabul etmemesi üzerine Sovyet Rusya’sına müracaat ettiklerini, ailenin bugünkü Ermenistan topraklarında bir noktaya gittiğini, orada da kabul edilmeyince Gürcülerin yaşadığı bölgeye gittiklerini anlattı.

Dayılarının anlattığı hikayeyi Yunanistan’daki akrabalarının da doğruladığını ifade eden Bezirgan, şöyle devam etti:

"Ninemin iki kız kardeşinin yaşadığını, onların Selanik’te olduğunu, isimlerini, soy isimlerini, ninemin gerçek isminin ne olduğunu öğrendim. Biz Hatice biliyorduk meğer ismi Sofia’ymış. Mübadelede babası 'Yolda izde kızıma bir şey olmasın, ben sonra gelir alırım' deyip köydeki Lazlara emanet etmiş. Fakat sonra gelememiş, 40 yıl sonra gelebilmiş. O zaman da ninem gitmek istememiş. Ninemin kız kardeşinin resmini buldum. Aynı, tıpa tıp benziyorlar. Köye gittiğim zaman ninemin resimlerini gösterdiğimde tepkileri de çektim kamerayla. Onlar da çok şaşırdı. Dediler ki; 'Sen söylemesen bile biz bu kadını görseydik, bu Hasinidis’lerin kızıdır derdik.' 'Yani bu kadar benzerlik olamaz' dediler. Güzel Türkçe konuşuyorlar hala. Çünkü Türkiye’den giderken Türkçe biliyorlarmış sadece. Türkçe konuşan Rumlarmış. Dolayısıyla irtibatta sıkıntı yaşamadık. Hala görüşüyoruz. Yani ben 94-95 yıl sonra bir buluşma gerçekleştirmiş oldum. Bugün bile hala Gürcistan’da bu iki köyde Türkçe konuşuluyor ve Türkçe konuşan Rumlar yaşamakta."