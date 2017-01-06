Facebook'tan kahraman polis için özel uygulama!

İzmir Adliyesi'ne girip katliam yapmayı planlayan teröristleri canı pahasına engelleyen ve şehit olan kahraman trafik polisi Fethi Sekin'in Facebook hesabı anıtlaştırıldı.

FACEBOOK ANITLAŞTIRDI

Bugün İzmir'de tören düzenlendi ve son yolculuğuna uğurlanan kahraman polis Fethi Sekin'in Facebook hesabı bundan sonra anıtlaştırılmış profil şeklinde görülecek. Yani şehidimizin kullandığı facebook hesabı da kendisi gibi ölümsüzleştirildi.

Şimdi Fethi Sekin hesabına girdiğimiz zaman üst kısımda karşınıza "Fethi Sekin Anısına Fethi'yi sevenlerin, kendisini anmak ve birlikte geçirdikleri güzel anları hatırlamak için profilini ziyaret ederek teselli bulacağını umuyoruz. " bölümü geliyor.