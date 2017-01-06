Boşandıkları ortaya çıktı!

Ünlü oyuncu Levent ile Ebru Üzümcü’nün 20 yıllık evliliklerini geçen kasımda bitirdiği, çiftin tek celsede boşandığı öğrenildi.

Kimsenin haberi olmadı

1997 yılında nikah masasına oturan ve bu evlilikten Ada ile Batu adında iki de çocukları olan Ebru ve Levent Üzümcü’nün gizlice boşandığı ortaya çıktı. Çift, 20 yıldır devam eden evliliği geçen kasımda tek celsede bitirdi.

Arkadaş kaldılar

Çift, anlaşmalı olarak boşanarak, dostça ayrıldığı için çocukları için düzenli olarak bir araya gelmeye devam ediyor. İkilinin yıpratıcı haberlerden uzak durmak amacıyla boşandıklarını gizledikleri iddia ediliyor.