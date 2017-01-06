Fırat Kalkanı'ında 1 şehit daha!

Suriye'de Fırat Kalkanı Operasyonu kapsamında 21 Aralık günü terör örgütü DAEŞ'in düzenlediği saldırıda yaralanan 33 yaşında ki Astsubay Üstçavuş Selçuk Erdoğan tedavi altına alındığı Gaziantep'e ki hastane de şehit oldu.

136 gündür Türk silahlı kuvvetleri tarafından yürütülen Fırat Kalkanı Operasyonu'nda terör örgütü DAEŞ tarafından El Bab bölgesinde yapılan ve 16 askerimizin şehit olduğu saldırıda yaralanıp Gaziantep Doktor Ersin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Astsubay Üstçavuş Selçuk Erdoğan, bugün öğleden sonra yaşam mücadelesini yitirip şehit oldu.

3 ay önce evlendiği belirtilen ve Tunceli nüfusuna kayıtlı olan şehit Selçuk Erdoğan'ın cenazesi, Gaziantep'teki işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere ailesinin oturduğu Amasya'nın Merzifon İlçesi'ne gönderilecek.