Aleyna Tilki: "Ne basit, ne kadar lüks yaşıyorum!"

Yaşı küçük olmasına rağmen 2016'da seslendirdiği "Cevapsız çınlama" şarkısıyla oldukça ses getiren Aleyna Tilki, Son dönemlerde yaşanan terör olaylarına değinen hissettiklerini sosyal medya aracılığıyla takipçileriyle paylaştı.

2016'nın şüphesiz en çok konuşulan isimlerinden biri olan Tilki, her şeyi sadece izlemekten utandığı ifade ederek şöyle dedi:

“İnsanlar ölmesin diye kalemi elime her alışımda utanıyorum! Ne basit, ne kadar lüks yaşıyorum! Utanıyorum, her şeyi sadece izlemekten. İnsanlık için savaşamayacak kadar küçük oluşumdan. Utanıyorum, her güzelliği katleden, vicdan katillerinden! Bir barış içinde yaşatmadın Dünya!”