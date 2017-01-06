Çin'e transfer yasağı!

Çin Hükümeti, kulüplerin üst üste transfer rekorları kırması üzerine harekete geçti. Hükümet sözcüsü, kulüplere harcama limiti getirebileceklerini açıkladı.

Çin Süper Ligi son 2 yıldır üst üste rekor ücretlerle yaptığı transferlerle birçok dünya yıldızı için oldukça cazibeli bir lig olmaya başladı.son olarak Şubat ayında başlayacak yeni sezon öncesi Oscar, Carlos Tevez ve John Obi Mikel gibi yıldızlar Çin’e gitti.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, ülkesinin gelecek 50 yıl içinde futbolda bir süper güç haline gelmesini istese de, kulüplerin tuttuğu yoldan memnun görünmüyor. Öyle ki; hükümet sözcüsü kulüpleri "paralarını yakmakla" eleştirdi ve bazı sınırlamaların yolda olduğu mesajını verdi. Geçen yıl Asya transfer rekorunu 4 kez kıran kulüplerin, Çin futbolunun geleceğine hizmet etmediğini savunan sözcü; "Kulüplerin transfer harcamaları kısıtlanacak. Akıl dışı yatırımlara son vereceğiz. Kurallara uymayan kulüpleri de Lig'den ihraç edeceğiz" dedi.