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Sırtında bebekle doğan kızın dramı son buldu!

Sırtında bebekle doğan kızın dramı son buldu!
6 Ocak 2017 Cuma 15:28:28

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Bundan 11 yıl önce sırtında bir bebekle dünyaya gelen kızın çilesi sona erdi.

Şimdiye kadar görülmemiş bir olay yaşandı. Yer: Çin

Bundan 11 yıl öncesinde sırtında ölü bir bebekle dünyaya gelen kız için doktorlar zaman gerektiğini ifade etmişti. Çinli kız 11 yaşına geldi ve sırtında bulunan fetüs ameliyat operasyonuyla alındı. Böylelikle Çinli kızın dramı da sona ermiş oldu. 

11 yaşındaki küçük kız bundan sonra rahatça sırt üstü yatıp uyuyabilecek.

Buna benzer bir duruma da Hindistan'da denk gelmiştik. Ölü ikiziyle yapışık vaziyette doğan erkek çocuk, 6 yıl sonra ameliyat operasyonu geçirerek normale dönmüştü.

 

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