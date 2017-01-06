DEAŞ'a karşı büyük başarı!

Musul'u terör örgütü DEAŞ'tan kurtarma operasyonu kapsamında kentin doğusunda bulunan bir mahalle ile Enbar vilayetine bağlı 7 köyün Irak güçleri tarafından terör örgütünden geri aldığı bildirildi.

Irak devlet televizyonunun haberine göre, Ninova Operasyonlar Komutanı Korgeneral Abdulemir Reşid Yarullah, ordu birliklerinin Musul'un doğu yakasındaki El-Musenna Mahallesi'nde kontrol sağladığını ifade etti.

Tümgeneral Numan Abduzzubai de yaptığı açıklamada, Enbar vilayetinin batısında yer alan 7 köyün çatışma çıkmadan DEAŞ'tan geri alındığını dile getirdi.

DEAŞ mensuplarının bölgeden kaçtığını belirten Abduzzubai, kontrolün ele geçirildiği köylerde bulunan silah ve mühimmata el konulduğunu aktardı.