Evinde televizyon yok disko var!

Eski oyuncu ve manken Yaşar Alptekin evinin kapısını ''Renkli Sayfalar'' programı için açtı.

Bir dönem karizması ve yakışıklılığıyla genç kızların sevgili halini alan eski manken ve oyuncu Yaşar Alptekin son olarak yaşamını tamamen değiştirmişti. Evinin kapısını Kanal D ekranlarında yayınlanan Renkli Syfalar programına açtı. Alp tekinin kendi zevkine göre özel olarak dayayıp döşediği evinde genelde geleneksel motifler kullandı.

Yaşar Alptekin geçtiğimiz Ağustos ayında eşinden boşanmıştı.

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Evinde televizyon olmadığı gözlenen Yaşar Alptekin, mankenlik döneminden kalan dans etme tutkusu nedeniyle evin bir bölümünü disko yaptığını söyledi. Ünlü isim, evde zaman zaman aynanın karşısına geçip ışık ve müzik eşliğinde kendi kendine dans ettiğini belirterek, "Dışarıda değil, burada kendi kendime eğleniyorum" dedi.